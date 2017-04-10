Bullard: Tercihim 2 Trilyon Dolar Civarında Bilanço
Fed tutanaklarında vurgu yapılan 'bilanço küçültme' ile ilgili ilk tahmin St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan geldi.
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