Bulgaristan Sınırındaki Tır Kuyruğu Azalmadı (2)

BELEDİYE KUMANYA DAĞITTI



Edirne Belediyesi, 50 kişilik ekiple Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 24 kilometre kuyruk oluşturan TIR şoförlerine kahvaltılık, iki çeşit konserve, su ve ekmekten oluşan kumanya dağıttı.



Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan İşcan, "Kötü hava şartlarında çalışan ve günlerdir kuyrukta bekleyen TIR şoförlerine kumanya desteğinde bulunuyoruz. İlk etapta bin 500 adet kumanya dağıttık. İhtiyaç halinde kumanya desteğine devam edeceğiz. Aynı desteği yaz aylarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçilerimize de sağlamıştık" dedi.



TIR sürücüleri de, 3 gündür aç ve susuz kuyrukta beklediklerini dile getirerek, belediyeye teşekkür etti.



