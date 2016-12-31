Bulgaristan Sınırındaki Askerlerin Buruk Ama Onurlu Yeni Yıl Sevinci

KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'ne bağlı Bulgaristan sınırındaki Avcılar Köyü Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda görevli askerler yeni yıla ailelerinden uzak girmenin burukluğunu yaşarken, sınırda görev yapmanın da onurunu yaşıyorlar.



Bulgaristan sınırındaki Demirköy İlçesi'ne 17 kilometre uzaklığındaki Avcılar Köyü'ndeki Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yeni yıl yeni umutlarla giriyor. Ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşayan askerler, sınırda görev yapmasının bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, onurlu ve gururlu olduklarını söyledi.



5'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Taşkın Sorkun, yeni yıl öncesi sınırda görev askerleri Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu'nda ziyaret etti. Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Anıl Zıraman tarafından karşılanan Binbaşı Sorkun, askerlere yeni yılda mutluluk ve huzur diledi. Askerlerle sohbet ederek ihtiyaçlarını soran Sorkun, "Beraber görev yaptığınız silah arkadaşlarınızla birlikte, atalarımızın hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak kurduğu, şehitlerimizin canları pahasına koruduğu bu güzel ülkemizin hudutlarını korumanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizlerin ailelerinizin, önceki yıllardan daha bir yıl geçirmesini temenni ediyorum" dedi.



Bazılar kulübelerde nöbet tutarak yeni yıla girerken, görevi olmayanlar ise hudut karayolunun yemekhanesinde bir araya gelerek yeni yılı karşıladı. Hudut karayolunda görevli Ordulu piyade çavuş Kurtuluş Sefil, ilk kez ailesinden uzakta yeni bir yılı karşılığını ifade ederek, "Bir çok silah arkadaşım gibi benimde ailemden uzak ilk kez yeni yıla giriyorum. Askerliğimin bitmesine 123 gün kaldı. Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarım ve arkadaşlarımla birlikte gayet huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılıyoruz. Biz burada gayet iyi durumdayız. Bizi merak etmesinler, herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.



Piyade er Hakan Galip Kaya da ilk kez ailesinden uzakta yeni yıla girdiği için buruk olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Yeni yıla ailemizin yanında giremiyoruz ama hudutta görev yapmak bizim için bir onur. Bunun gururunu yaşıyoruz. Yeni yılı arkadaşlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Yeni yılın aynı şekilde huzurlu geçmesini diliyorum. Başta ailem olmak üzere güneydoğuda daha zor şartlarda görev yapan tüm arkadaşlarımızın yeni yılı kutluyorum"



NÖBBETTE AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ



Yılın son gününde arkadaşları eğlenmeye başlarken, piyade onbaşı Mustafa Yaşar, kulübede nöbet tuttu. Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Anıl Zıraman'ın nöbetinde denetlediği Yaşar, hudut teklimi verdi. Daha sonra Üsteğmen Zıraman nöbet tutan askere süpriz yaparak cep telefonuyla ailesiyle görüşmesini sağladı. Anne ve babasının yeni yılını kutlarken gözleri dolan Mustafa Yaşar, "Bizi merak etmeyin, biz burada çok iyiyiz" dedi.



SIFIRIN ALTINDA 3 DERECE HAVA, 30 SANTİM KAR VAR



Kırklareli'nin yüksek tepelerine kurulu olan Demirköy İlçesi'ne 17 kilometre uzaklıktaki Avcılar Köyü'ndeki hudut birliği 4 gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çekiyor. Yaklaşık 30 santime ulaşan kar nedeniyle sınır devriyesi de güçlükle yapılırken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 kadar düştü. Tüm olumsuzluklara rağmen hudutta görevli askerler, ailelerinden uzak olsa da yeni yılı sevinçle karşıladı. - Demirköykırklareli