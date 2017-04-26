Bulgaristan Sınırında 214 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan yük aracında 214 kilo eroin ele geçirildi.



Türkiye'den giriş yapan ve Kapıkule'nin Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen Vahid H. (31) adlı İran vatandaşının kullandığı kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 6 milyon euro değerinde 214 kilo eroin ele geçirildi.



Bulgaristan Gümrükler Ajansı, İran'dan gelerek Türkiye üzerinden Polonya'ya giden İran vatandaşı yönetimindeki kamyonun baharat taşıdığını ve baharatların bulunduğu teneke kutularda yapılan aramalarda 468'inin eroinle dolu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.



Vahid H., mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - SOFYA