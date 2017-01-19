Bulgaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanına Tepki

SOFYA (AA ) - Göreve başlamak üzere Parlamentoda yemin eden ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev, salonda hazır bulanan farklı dinlerin liderlerini ihmal etmesi tepkiye neden oldu.



Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin lideri milletvekili Lütvi Mestan, "Yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentodaki yemin törenine sadece Ortodoks kilisesi değil tüm dini liderlerini selamlamalıydı." dedi.



Ülkede martın sonunda yapılması beklenen erken parlamento seçiminde Türk ve Müslümanların oylarına talip olacak DOST partisinin lideri milletvekili Lütvi Mestan, Radev'in konuşmasını eleştirdi.



Kayıtlı seçmenlerin oylarının yüzde 30,13 ile seçilen Radev'in Anayasaya göre artık tüm Bulgarların cumhurbaşkanı olması gerektiğini anımsattı.



Bu görevi ile yemin töreninde Radev'in sadece salonda kendisinin önünde oturan Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit'i selamladığını, salonda hazır bulunan diğer dinlerin ruhani liderlerini gözardı ettiğini belirtti.



Radev'e oy vermediğini belirten Mestan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siz, Anayasaya göre artık sadece size oy veren değil, tüm Bulgaristan vatandaşları temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı, tüm etnik, dini ve kültürel farklılıkları ile birlikte, milletin birlik ve beraberliğini temsil eder."



Radev, Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit'i selamlarken, ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanı temsilen salonda hazır bulunan Başmüftü Mustafa Aliş Haci'yi ve yanındaki Katolik, Proteston ve diğer dinlerin temsilcilerini ihmal ettiğine vurgu yaptı.



Ortodoks dinini Anayasada ülkenin "geleneksel din statüsünde olduğuna" işaret eden Mestan, şu ifadelerine de yer verdi:



"Bizleri görür veya görmezsiniz, hiç fark etmez, Ancak ben size asla var olduğumuzu ve etnik, dini ve kültürel farklılıklarımıza rağmen biz de ana Bulgaristan vatanımızın eşit haklarına sahip birer vatandaşı olduğumuzu hatırlatmaktan yorulmayacağım."