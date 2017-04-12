Bulgaristan'daki Savunma Krizi

Bulgaristan'da hükümetin kurulmasına kadar iktidarda olan geçici teknokratlar hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Stefan Yanev, "Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, NATO kapsamındaki ulusal bağımsızlık ve kolektif savunma alanındaki katkısı konusunda, üzerine düşen anayasal görevini sadece kısmen yerine getirebiliyor." dedi.



Silahlı Kuvvetlerin 2016'daki sorunları ve genel durumuna ilişkin raporu yorumlayan Yanev, ordunun güvenliği sağlayacak kapasitesinin altında olduğunu söyledi.



Raporun içeriğini değerlendiren Yanev, tamamen paralı personele dayalı ordunun yeni personel alımında yetersiz kalmasının nedeninin finansman yetersizliği olduğunu ifade etti. Yanev, son yıllarda yüzde 30'a varan kadrolu er açığının bir türlü kapatılamadığını dile getirdi.



Bulgaristan'da savunma alanında yapılan harcamaların 2022 yılına doğru devlet bütçesinin yüzde 2'si olması gerektiğine işaret eden Yanev, "Bu alandaki planlama çalışmalarına Savunma Bakanlığının yanı sıra ilgili diğer kurumlar katılıyor. Bürokratik işlem tamamlanınca taslak hükümetçe onaylanıp görüşülmek üzere parlamentoya intikal edecek." diye konuştu.



Bulgaristan'daki finansal sıkıntıların ordunun modernizasyonunu etkilemeyeceğini belirten Yanev, Bulgaristan ordusunun halihazırda yeni savaş uçağı filosu ve modern savaş gemileri edinmek üzere parlamentodan destek aldığını anımsattı.



Yanev ayrıca Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçları için zaman aşımına uğramış eski zırhlı araçların yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Silahlı Kuvvetlerin 2016 yılındaki durumu ile ilgili rapor, 19 Nisan'da ilk oturumunu yapacak Bulgaristan'ın 44. parlamentosunun dikkatine sunulacak.