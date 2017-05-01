Bulgaristan'da yapılan Karate Turnuvasında Foça Rüzgârı…

Bulgaristan'da düzenlenen Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'na katılan sporcumuz Kaan Yüksel, üç kategoride tatamiye çıktı.

T.EROL Fight Clup Aliağa Taner Erol ve Foça Halk Eğitim Merkezi Karate Antrenörleri Kudret Yüksel' in yönetiminde antrenman yapan Kaan Yüksel, ilk yurt dışı turnuva deneyimi olmasına rağmen Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'ndan çok başarılı bir tablo ile döndü.

Foça Reha Midilli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi, 2009 doğumlu Kaan Yüksel, Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'nda; 6-7 Years Male Indıvıdual Kata'da 3. olarak Bronz madalya, Shobu Ippon 6-7 Years Male +30 Kg'da 2. olarak Gümüş Madalya ve WKF Kumite 6-7 Years Male +30 Kg'da 1. olarak Altın Madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu.

Başarılı sporcumuzun babası ve aynı zamanda Antrenörü Kudret Yüksel; 'Bu süreçte Foça' da Karate Sporuna ve sporcumuza manevi desteklerini esirgemeyen Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüksel Akar, Sporcumuzun Sponsoru olan, maddi ve manevi her türlü desteği veren Foça Belediyesi Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ, Türkoğlu Prefabrik ve Çelik Yapı Sayın Murat Türkoğlu ve Bilge Kaligrafi Atölye Sayın Saim Yeşildağ'a sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum' dedi.

Minik Karateci Kaan Yüksel'in turnuvada elde ettiği çok önemli başarılarından çok büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Minik Şampiyonumuz Kaan Yüksel'e, kıymetli antrenörlerine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Minik Kaan'ın gelecekte de nice başarılar kazanacağına gönülden inanıyorum' dedi.