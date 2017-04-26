Bulgaristan'da Uyuşturucu Operasyonu

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 214 kilo eroin ele geçirildi.



Gümrükler Ajansı'nın açıklamasına göre, Türkiye'den Polonya'ya gitmek üzere Bulgaristan'a giriş yapmaya çalışan İran plakalı römorklu tırda şüphe üzerine arama yapıldı.



Yapılan aramada 468 konserve kutusunda 214 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Burgaz Bölge Gümrüğü ve Hasköy Bölge Savcılığının gözetiminde çok yönlü soruşturma açıldığı belirtildi.



Tırın 31 yaşındaki İranlı şoförü de gözaltına alındı.