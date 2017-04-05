Bulgaristan'da Türk Partisi, Merkez Seçim Komisyonu Yönetiminin İstifasını İstedi

Bulgaristan'da üyelerini Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütvi Mestan, Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) yönetiminin istifasını istedi.



Başkent Sofya'da bir basın toplantısı düzenleyen DOST lideri Lütvi Mestan, 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerinde Türkiye'de oy kullanan seçmenlere sandık görevlileri huzurunda el yazısıyla beyanname doldurulması yönündeki MSK kararının yasal olmadığını belirtti.



Bu nedenle binlerce Bulgaristan vatandaşı Türkün oy kullanamadığını savunan Mestan, sandık görevlileri huzurunda doldurulan beyannamelerle Türkiye'de çeşitli yerleşim merkezlerinde kurulan sandıklarda oy verme işleminin yavaşlatıldığını kaydetti.



MSK'nın söz konusu kararının seçimlerden bir hafta önce alındığına dikkat çeken Mestan, uygulamanın aynı zamanda mevcut yasalarla çeliştiğini söyledi. Mestan, daha önce de 26 Mart tarihinde yapılan seçimlerin iptalini isteyerek, seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda Anayasa ve Seçim Yasası'na uygun yapılmadığını savundu.



"Seçimlerde birinci parti olarak GERB çıktı"



Geçtiğimiz ay yapılan erken genel seçimlerde Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisini (GERB) oyların çoğunu aldı. GERB, 240 sandalyelik Bulgar parlamentosuna 95 milletvekili gönderirken, seçimlerin ikincisi sosyalistler oldu. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 955 bin 490 oyla parlamentoya 80 milletvekili gönderdi. Oy oranına göre üçüncü sırada bulunan Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ise 27 milletvekilline sahip. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) 26 milletvekili çıkarmayı başarırken, parlamentoya vekil gönderebilen son parti ise Volia oldu. Volia'nın 12 milletvekili var. Şu anda yönetimde olan geçici teknokratlar hükümeti, kurulacak yeni hükümetin göreve başlayana kadar ülkeyi yönetecek.



Koalisyon Görüşmeleri başladı



240 sandalyelik Bulgaristan parlamentosunda kurulacak yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor. Seçimden birinci parti olarak çıkan eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB Partisi 95 milletvekili ile tek başına hükümet kuramıyor. Eski komünistler şimdiki sosyalistlerin partisi BSP ile asla koalisyon kurmayacaklarını duyuran Borisov, aşırı sağ çizgideki milliyetçi Birleşik Vatanseverler Koalisyonunu oluşturan partilerle koalisyon hükümeti kurma görüşmelerine başladı. Görüşmelerden koalisyon çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. - SOFYA