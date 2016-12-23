Bulgaristan'da Terörle Mücadele

SOFYA (AA) – Bulgaristan İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, Bulgaristan'ın ABD ile terörle mücadele alanında yaptığı iş birliği sayesinde ülke sınırlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.



Bıçvarova gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD sayesinde sınırlarda süper gözetim ve kimlik inceleme sistemi uygulanacak." dedi.



Önümüzdeki günlerde tam kapasite ile faaliyete geçecek sistemin teknolojik parametreleri konusunda detay vermeyen Bıçvarova, geçiş yapan her kişinin bir tehdit unsuru olup olmadığının anında belirleneceğini söyledi.



Bıçvarova, "ABD ile vardığımız mutabakat sayesinde, Bulgar sınırını geçen kişilerin taşıdığı potansiyel tehdidin derecesini büyük bir oranla tespit edebiliriz. Pek yakında hizmete girecek sistem büyük bir başarı sayılır. Başka hiçbir Avrupa ülkesinin elinde böyle bir sistem yoktur. Güvenlik düzeyimiz artıyor." diye konuştu.



Rumyana Bıçvarova, sistem sayesinde Bulgar güvenlik makamlarının ABD'nin veri tabanlarından yararlanabileceklerini de ifade etti.



Bulgaristan ile ABD arasında 2012 yılında imzalanan, ağır suçlarla mücadele mutabakat zaptının yanında eylül ayında iki ülke arasında DNA ve parmak izi bilgileri gibi çeşitli verilerin mübadelesini öngören ek bir mutabakat imzalanmıştı.



İçişleri Bakanlığı, söz konusu mutabakatın olası milli güvenliği tehdit edebilecek şahısların kimlik tespiti için kullanılacağını açıklamıştı.