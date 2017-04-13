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Bulgaristan'da Sonuç İptali Talebine Red
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Bulgaristan'da Sonuç İptali Talebine Red

Cumhuriyet Başsavcısı Tzatzarov, DOST Birliği koalisyonunun parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesi talebini Anayasa Mahkemesine götürmeyi reddetti.

Bulgaristan'da Sonuç İptali Talebine Red

Cumhuriyet Başsavcısı Tzatzarov, DOST Birliği koalisyonunun parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesi talebini Anayasa Mahkemesine götürmeyi reddetti.

Kaynak: Dunya.com

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