Bulgaristan'da Sonuç İptali Talebine Red
Cumhuriyet Başsavcısı Tzatzarov, DOST Birliği koalisyonunun parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesi talebini Anayasa Mahkemesine götürmeyi reddetti.
Cumhuriyet Başsavcısı Tzatzarov, DOST Birliği koalisyonunun parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesi talebini Anayasa Mahkemesine götürmeyi reddetti.
Kaynak: Dunya.com
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