Bulgaristan'da Parlamento Seçimleri Sonuçlarının İptali Talebi

Bulgaristan'da Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu DOST Birliği koalisyonunun, 26 Mart'ta yapılan erken parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesi talebini Anayasa Mahkemesine götürmeyi reddetti.



Tzatzarov, yazılı açıklamasında, DOST Birliği koalisyonunun "seçimlerin adil olmadığı iddiasının, Türkiye'de seçmenlere şart koşulan Bulgarca bilme ve beyanname doldurma zorunluluğunun", iptal talebi için yeterli gerekçe olmadığını ifade etti.



Sotir Tzatzarov, parlamento seçimlerinde iddia edildiği kadar ağır ve kapsamlı yasa ihlallerinin yapılmadığını, seçim sonuçlarını şüpheye düşürecek eylemlerin meydana gelmediğini belirtti.



Bulgaristan'da seçim kampanyası sırasında ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler başta olmak üzere birçok siyasi gücün yaratmaya çalıştığı engellerle karşılaşan, DOST Partisinin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ile kurduğu DOST Birliği koalisyonu, seçim sonuçlarına itiraz etmişti.



Merkez Seçim Komisyonu üyeleri ve Başbakan Ognyan Gercikov'un istifasını talep eden DOST Birliği Koalisyonu, ırkçı milliyetçilerin Türkiye'ye açılan sınır kapılarını kuşatarak, oy kullanmaya gelen soydaşların Bulgaristan'a girişini engellediğini gündeme getirmişti.



DOST Partisi Lideri Lütvi Mestan, Birleşik Vatanseverler Koalisyonu liderlerinin yanı sıra diğer bazı parti liderlerinin bu engellemeye destek verdiğini, Bulgaristan devletinin bu insan hakları ihlaline sessiz kaldığını açıklamıştı.



Mestan, DOST Birliği koalisyonunun önüne çıkarılan engeller sonucu ve Türkiye'den gelen oyların baskı yoluyla azaltılması nedeniyle parlamentoya giremediğini bildirmişti.



Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılan erken parlamento seçimlerinde DOST Birliği koalisyonu, oyların yüzde 3'ünü almış ve seçim barajı olan yüzde 4'ün altında kalmıştı.