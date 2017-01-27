Bulgaristan'da Kabine Devir Teslimi Yapıldı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici teknokratlar hükümeti resmen göreve başladı.



Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Prof. Ognyan Gercikov ve kabine üyelerini tek tek tanıttı.



Radev, ülkeyi 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimine hazırlamak üzere kurduğu geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı Prof. Ognyan Gercikov'dan beklentilerini dile getirdi.



Radev, Gercikov'a erken seçim hazırlığını yapması, ülkedeki istikrarın sağlanmasına ilişkin görev verdiğini belirtti.



Başbakan Gercikov'un gerek siyasetçi gerekse bilim adamı olarak tartışmasız bir otorite sahibi olduğunun altını çizen Radev, "Gercikov hükümeti eski Başbakan Borisov'un tüm çalışmalarını didik didik incelesin." dedi.



Borisov endişe duymuyor



Yeni kabinenin 4'ü başbakan yardımcısı olmak üzere 19 üyesi daha sonra Başbakanlıkta Boyko Borisov hükümetinden görevi devraldı.



Borisov, veda konuşmasında, yeni hükümete derli toplu bir devlet devrettiklerini ve yapılacak incelemeden dolayı endişe duymadıklarını belirtti.



Başbakan Ognyay Gercikov ise Borisov'u, ülkenin demokratik tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan politikacı olarak tebrik ettikten sonra, "Erken parlamento seçimlerinin yapılması ve demokratik Bulgaristan'da her vatandaşın onurlu yaşayabilmesi için çalışacağız." diye konuştu.



Tüm bakanlıklarda ve tüm devlet işlerindeki daha önce yapılan çalışmaları titizlikle inceleyeceklerine işaret eden Gercikov, tespit edilen her türlü yolsuzluğu aydınlatacaklarını belirtti.



- Cadı avı olmayacak



Başbakan Gercikov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada da eski Başbakan Borisov'un iktidarı sırasında özellikle son haftalarda yapılan bazı usulsüz harcamalar ile ilgili bilgi aldıklarını ifade edere, "Devlet işlerini inceleyeceğiz, ancak bu bir 'cadı avı' olmayacak." dedi.



Gercikov, Bulgaristan'ın huzur içinde olacağı şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ertesi gün ne olacağı belli değil. Kış ortamında elektrik sisteminde veya karayollarında sorunlar çıkabilir. Devletin gündemi ertelenmeye müsait olmadığı için ilk Bakanlar Kurulu toplantısını 30 Ocak Pazartesi günü yapacağız. 26 Mart'taki erken seçimin ardından olağan bir hükümetin kurulmasını diliyorum. Geçici hükümetimizin uzun ömürlü olması Bulgaristan için iyi olmaz. Başbakan olma teklifini aldıktan sonra karar almak üzere daha ziyade kendime danıştım. Eşim kesinlikle karşı çıktı. Üst düzeyli protokolde olmak ve tüm bu güvenlik önlemleri özel hayatı sınırlandırır." ifadelerini kullandı.



Geçici teknokratlar hükümetininin üyeleri ve görevleri şöyle:



"Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı İlko Semerciev, Başbakan Yardımcısı ve İç Düzen, Güvenlik ve Savunma Bakanı Stefan Yanev, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları Başkanı Malina Krumova, Başbakan Yardımcısı ve Bulgaristan'ın 2018 yılındaki Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına Hazırlıklarından Sorumlu Bakanı Denitza Zlateva, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Çalışma ve Sosyal Bakanı Gılıb Donev, Bölgesel Geliştirme ve İskan Bakanı Spas Popnikolov, Eğitim ve Bilim Bakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Radi Naydenov, Adalet Bakanı Mariye Pavlova, Kültür Bakanı Raşko Mladenov, Çevre ve Sular Bakanı İrina Kostova, Tarım ve Gıda Bakanı Hristo Bozukov, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev, Ekonomi Bakanı Teodor Sedlarski, Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Turizm Bakanı Stela Baltova, Gençlik ve Spor Bakanı Daniela Daşeva."