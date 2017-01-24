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Bulgaristan'da Erken Seçim Kararı
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Bulgaristan'da Erken Seçim Kararı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev parlamentoyu feshederek erken seçim için 26 Mart'ı gösterdi.

Bulgaristan'da Erken Seçim Kararı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev parlamentoyu feshederek erken seçim için 26 Mart'ı gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Parlamento, 26 Mart, Erken Seçim