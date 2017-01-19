Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Seçilen Rumen Radev Yemin Etti





Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev ve yardımcısı İliyana Yotova mecliste düzenlenen törende yemin etti.



Radev, yemin törenin ardından yaptığı konuşmada, 13 asırlık tarihi sahip Bulgaristan'ın cumhurbaşkanı olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.



Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilen Radev, seçim kampanyası sırasında sık sık Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.



NATO ve AB üyeliğinin "stratejik bir mesele olduğunu" dile getiren Radev, cepheleşmenin çözüm getirmeyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Radev, ordunun kalkındırılması, sınır kontrollerini artırılması, yasa dışı göçün engellenmesi ve ülkedeki sığınmacı sayısının azaltılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Radev ve Yotova, 22 Ocak'ta Sofya'daki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenecek törenin ardından göreve resmen başlayacak.



Auteur: euronews-tr



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