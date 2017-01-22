Bulgaristan Cumhurbaşkanlığında Devir Teslim Töreni

Bulgaristan'ın 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, başkent Sofya'nın Aleksandar Nevski Meydanı'nda düzenlenen resmi askeri törenle görevi eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve Yardımıcısı Margarita Popova'dan devraldı.



Havanın aşırı soğuk olması ve alınan sıkı güvenlik önlemlerinden dolayı, devletin üst düzey protokol temsilcileri, dini liderler ve diplomatların yanı sıra seremoniye sadece birkaç yüz vatandaş katıldı.



Radev, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyduktan sonra yaptığı konuşmada, "Din, dil ve kökeni ne olursa olsun tüm Bulgarların cumhurbaşkanı olacağım. Diyalog, barışma ve dengenin cumhurbaşkanı olacağım. Parlamento, hükümet, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa entegrasyonumuzu pekiştiren kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışacağım." dedi.



Tören sonrasında Cumhurbaşkanı olarak ilk demecini Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) veren Radev, kendisini seçtiren Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP), kararlarına müdahale etmesine izin vermeyeceğini söyledi.



Resmi seremoninin tamamlanmasının ardından Aleksandar Nevski katedraline geçen eski ve yeni cumhurbaşkanı ile beraberindeki heyetler, Bulgaristan Ortodoks Klisesi Patriği Neofit'in ev sahipliğindeki dini törene katıldı.



- Yeni Cumhurbaşkanı Radev



Ülkede kasım ayında yapılan seçimde ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı olarak seçilen Radev, komutanlığını yaptığı Bulgaristan Hava Kuvvetlerinden general rütbesi ile emekli olmuştu.



Amerika'da akademik eğitimini alan Radev, seçim kampanyası sırasında defalarca ülkenin dış siyasetini NATO ve Avrupa Birliği (AB) ekseninden Rusya'ya doğru çevirmeyeceğini söylemek zorunda kalmıştı.



Öte yandan Kırım'ın "defakto" Rusya'nın olduğunu da söyleyen Radev, Rusya ile yakınlığın mutlaka NATO ve AB'nin aleyhine bir tavır olarak yorumlanmaması gerektiğini savunmuştu.



Eski gazeteci olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ise 10 yıl BSP'nin Basın Merkezi Müdürlüğünü yaptıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son üç döneminde BSP adına milletvekili olmuştu.



-Radev'in ilk görevi



Radev görevine başlar başlamaz, Başbakan Boyko Borisov'un kasım ayındaki istifasının ardından ülkenin girdiği parlamenter krizini aşmak üzere erken parlamento seçimleri için tarih bildirmek zorunda olacak.



Rumen Radev, ülkenin erken seçime gidebilmesi için gelecek hafta içinde parlamentoyu feshedecek ve seçimi hazırlamak üzere kuracağı geçici teknokratlar kabinesinin listesini açıklayacak.