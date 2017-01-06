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Bulgaristan'a Kaçarken Yakalanan PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Adliyede(2)

Bulgaristan'a Kaçarken Yakalanan PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Adliyede(2)

TUTUKLANDIKapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yurdışına kaçmak isterken polisin operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist K.L., çıkarıldığı adliyede savcının ifadesini almasından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bulgaristan'a Kaçarken Yakalanan PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Adliyede(2)

TUTUKLANDI

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yurdışına kaçmak isterken polisin operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist K.L., çıkarıldığı adliyede savcının ifadesini almasından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Terörist K.L., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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