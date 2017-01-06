TUTUKLANDI
Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yurdışına kaçmak isterken polisin operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist K.L., çıkarıldığı adliyede savcının ifadesini almasından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Terörist K.L., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bulgaristan'a Kaçarken Yakalanan PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Adliyede(2)
TUTUKLANDIKapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yurdışına kaçmak isterken polisin operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist K.L., çıkarıldığı adliyede savcının ifadesini almasından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
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