Bulgaristan'a Açılan Sınır Kapılarında Yoğunluk

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluşturdu.



Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri nedeniyle Bulgaristan'a açılan sınır kapıları Kapıkule'de 9 ve Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk meydana geldi.



Bulgaristan'ın olumsuz hava koşullarını öne sürerek bir süredir alımları yavaş yaptığını belirten tır sürücüleri, hem kuyrukla hem de soğuk havayla mücadele ettiklerini aktardı.





Yurt dışına çıkış yapmak için 30 saattir sırada beklediğini ifade eden tır şoförü Hacı Kacır, uzun süre kuyrukta beklemekten dolayı zorlandıklarını söyledi.





Tır kuyruğu kadar soğuk havanın da kendilerini etkilediğini dile getiren Kacır, "Olumsuz hava koşullarından olayı Bulgaristan'da yavaş alım yapıyor ve kuyruk bekliyoruz. Kuyrukta beklemek bizim için büyük bir stres. Yol alamadığımız için hem firma sahipleri hem de ülke ekonomisi etkileniyor." dedi.





Tır kuyruklarının sürücüleri hem fiziki hem de ruhsal olarak yıprattığını vurgulayan Recai Aydar ise "3 gündür kuyruktayım. Bulgar tarafı kar yağışından dolayı ara ara alım yapıyormuş. Böyle bir anlayış olmamalı. Bir an önce alımlar hızlanmalı" şeklinde konuştu.