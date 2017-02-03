Bulgar Heyet Kırklareli'nde İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu öncelikle makamında ziyaret eden heyet içerisinde Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, Başkonsolos Yardımcısı Andon Andonov, Konsol Radoslava Kafedzhiyska , Bulgaristan Sofya Müzeler Müdürü Prof. Dr. Bojidar Dimitrov, İnşaat mühendisleri Prof. Yulli Fırkov, Vladuslav Kolarov yer aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu daha sonra heyet ile birlikte Yanık Kışla Caddesi üzerinde bulunan Kilise alanını, yine Yayla Mahallesi'nde bulunan ve inşaatı devam Kent Kültür Merkezi ve Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu.

KİLİSE YAPIMI KONUSUNDA BELİRLİ BİR AŞAMAYA GELDİK…

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bugaristan heyetinin ziyareti ile alakalı yaptığı açıklamada '' Daha önce ifade ettiğimiz gibi Kırklarelimizi turistik açıdan cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun zamandır Kırklareli'ne Kilise kazandırma konusunda adımlar atıyoruz. Bulgaristan heyetinin ziyaretini de bu kapsamda önemsiyoruz. Biz nasıl Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya veya Kosova'ya gittiğimizde camilerimizi, tekkelerimizi ziyaret ediyorsak, komşu ülkelerimizden de ziyarete gelen turistler bizim kentimizde kiliseleri ziyaret edebilecek. Bu konuda belirli bir aşamaya geldik'' dedi.

KENT KÜLTÜR EVİ'NDE BİR ODAYI BULGARİSTAN TARAFI DÜZENLEYECEK…

Kesimoğlu, ayrıca Bulgaristan heyetinin inşaatı devam eden Kent Kültür Evi'nde bir odayı düzenleyeceklerini belirterek ' 'Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz ile birlikte Yayla Mahallemizde inşaatına devam ettiğimiz Kent Kültür Evi'nde incelemelerde bulunduk. Burada da bir odayı Bulgaristan tarafının düzenlemesi konusunda kendileri ile anlaştık'' dedi.

KIRKLARELİ'NDE TURİZM POTANSİYELİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ…

Kesimoğlu, yaptıkları çalışmalar ile birlikte Kırklareli'nin turizm potansiyelini arttırmak istediklerini belirterek '' 2015 yılında kentimizde 45 bin turist konaklamış, 2016 yılında bu sayı 79 bin kişiye çıkmış. Biz bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Yapacağımız bu çalışmaların Kırklareli'ne gerçekleşen turistik ziyaretlerin artışına destek olacağına inanıyorum'' diyerek sözlerini sonlandırdı.