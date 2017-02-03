Bulgar Heyet Kırklareli'nde İncelemelerde Bulundu

Bulgaristan'dan gelen heyet, Kırklareli'nde Kilise yapımı ve Kırklareli Belediyesi'nin inşaatını sürdürdüğü Kent Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret eden heyet içerisinde Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev, Başkonsolos Yardımcısı Andon Andonov, Bulgaristan Sofya Müzeler Müdürü Prof. Dr. Bojidar Dimitrov, İnşaat mühendisleri Yulli Fırkov, Vladuslav Kolarov ve Radaslova Kardejecka yer aldı.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, daha sonra heyet ile birlikte Yanık Kışla Caddesi üzerindeki Kilise alanını, yine Yayla Mahallesi'nde bulunan ve inşaatı devam Kent Kültür Merkezi ve Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu.



"Uzun zamandır Kırklareli'ne Kilise kazandırma konusunda adımlar atıyoruz"



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bugaristan heyetinin ziyareti ile alakalı yaptığı açıklamada, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi Kırklarelimizi turistik açıdan cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun zamandır Kırklareli'ne Kilise kazandırma konusunda adımlar atıyoruz. Bulgaristan heyetinin ziyaretini de bu kapsamda önemsiyoruz. Biz nasıl Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya veya Kosova'ya gittiğimizde camilerimizi, tekkelerimizi ziyaret ediyorsak, komşu ülkelerimizden de ziyarete gelen turistler bizim kentimizde kiliseleri ziyaret edebilecek. Bu konuda belirli bir aşamaya geldik" dedi.



"Bir odayı Bulgaristan tarafının düzenlemesi konusunda kendileri ile anlaştık"



Kesimoğlu, Bulgaristan heyetinin inşaatı devam eden Kent Kültür Evi'nde bir odayı düzenleyeceklerini belirterek, "Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz ile birlikte Yayla Mahallemizde inşaatına devam ettiğimiz Kent Kültür Evi'nde incelemelerde bulunduk. Burada da bir odayı Bulgaristan tarafının düzenlemesi konusunda kendileri ile anlaştık" diye konuştu.



"2015 yılında kentimizde 45 bin turist konaklamış, 2016 yılında bu sayı 79 bin kişiye çıkmış"



Kesimoğlu yaptıkları çalışmalar ile birlikte Kırklareli'nin turizm potansiyelini arttırmak istediklerini belirterek, "2015 yılında kentimizde 45 bin turist konaklamış, 2016 yılında bu sayı 79 bin kişiye çıkmış. Biz bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Yapacağımız bu çalışmaların Kırklareli'ne gerçekleşen turistik ziyaretlerin artışına destek olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ