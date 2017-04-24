Bülent Uygun: "Rajtoral'ın Ölümüyle Hepimiz Sarsıldık"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Frantisek Rajtoral'ın ölümünün tüm takımı olumsuz etkilediğini belirterek, 'Hepimiz sarsıldık' dedi.



Sahasında oynayacakları Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde takımın başında antrenmana çıkan Bülent Uygun, Rajtoral'ın dün gece intihar ederek yaşamına son vermesinin tüm takımı olumsuz etkilediğini söyledi.



Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın da izlediği antrenman öncesi gazetecilere konuşan Bülent Uygun, ligde zor günler geçirdiklerini kendilerini toparlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:



"Tüm spor camiamızın başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay yaşadık. Gaziantepspor olarak çok zor bir süreçten geçiyorduk ve bu süreç içerisinde Rajtoral gibi çok değerli bir kardeşimizin ölümüyle hepimiz sarsıldık. Böyle bir acı olayı yaşamak istemezdik. Çok özel, gerçekten çalışmaktan onur duyduğum gerek antrenmanlarda gerekse giydiği formayı layıkıyla taşıyabilen çok değerli bir futbolcuyu kaybettik. Üzüntüsünü yaşıyoruz. Allahtan rahmet diliyorum."



Rajtoral'ın ölümü sonrasında ortaya çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Uygun, şöyle devam etti:



"Çok spekülasyon oluştu. Olayların gerçeği 2008 yılından bu yana olan tükenmişlik sendromu dediğimiz psikologların çaresini bulamadığı bir hastalık. Özellikle sanatçı ve sporcularda yaşandığında kamuoyunda gündem oluşturuyor. Bunun soncunda kendisi geldiğinde maçtan sonra gayet mutluydu. 'Hocam inanılmaz derecede çok iyi duruma geldik. Biz inanıyoruz. Bu ligde kalacağız, bunun mücadelesini veriyoruz' diyordu. Hatta sabahında yardımcılarımla birlikte keyifli bir şekilde kahvaltı yapıp, futbolcu arkadaşlarıyla yemek yiyip evine gidiyor. Sonrasında bu acı ve üzüntülü haberi almış olduk. Gerçekten camia olarak çok üzüntülüyüz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci atlatacağız. Taraftarımızın sevgisine ihtiyacımız var."



Uygun, Rajtoral için yarın maçlarını oynadıkları Gaziantep Arena Stadyumu'nda tören düzenleneceğini de kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Celal Doğan Tesisleri



Futbolcuların antrenmanı



Bülent Uygun'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



HABER - KAMERA: AHMET ÖZER - GAZİANTEP - DHA