Bülent Uygun: 'Konyaspor Maçıyla Yeniden Çıkışa Geçmek İstiyoruz'

- Bülent Uygun: "Konyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyoruz"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Oynayacağımız dört kritik maçı da iyi değerlendirmek istiyoruz"



GAZİANTEP - Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynanacak Atiker Konyaspor maçında puanlarla dönerek yenide çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantepspor zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 20 dakika bir toplantı gerçekleşti. 45 yaşındaki tecrübeli teknik adam, oyuncularına hafta sonu oynayacakları zorlu Konya deplasmanında bu maç için bazı özel görevler verdiğini belirtti.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uygun, Gaziantepspor'un bundan sonra oynanacak olan her maçın final havasında geçtiğini ve kazanmak zorunda olduğunu söyledi. Uygun, bazı haftalar da inişler çıkışlar yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Genel anlamda takımımızın yapısı itibariyle bu sorunları aşmakta açıkçası çok zorluk çekiyoruz. Özellikle kendi evimizde bunu defalarca yaşadık. Geldiğim günden bu yana baktığımız da Adana galibiyeti akabinde Başakşehir beraberliği dönüşünde son dakika da kaçan Fenerbahçe beraberliği ve gidiyoruz Bursa'da bir hakem faciası akabinde içeride kaybettiğimiz Kasımpaşa maçı var. Sonra tekrar ayağa kalkıyoruz. Gidiyoruz Kayseri'de Kayseri'yi yeniyoruz. Ankara'da Osmanlıspor'u yeniyoruz. Dönüyoruz geliyoruz bizim için final maçı ki oradan en az 4 puanla çıksak ki, 6 puanla çıktığımız da düşme potasının üzerinden çıkmış olup takım olarak camia olarak inanılmaz keyifli bir pozisyona gelmiş olacaktık."

"Oynayacağımız dört kritik maçı da iyi değerlendirmek istiyoruz"

Kritik maçlarda istenilen performanstan uzak bir görüntü sergilediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Yaşadığımız sendrom sıkıntılar problemler bizim oradan galibiyetle ayrılmamızı engelledi. Ama şimdi ben tekrar futbolcu kardeşlerime ayağa kaldırmak için kendilerine bazı görevler verdim. Bunlardan birisi de Konya maçı. Çünkü bizim dört tane kritik maçımız var. Bunlar Konya ile deplasmanda oynadıktan sonra Karabük ile içeride Akhisar ile deplasmanda ve son olarak Galatasaray ile evimizde maçımız var. Bunları iyi değerlendirip istediğimiz sonuçları almamız gerekiyor. Bu puanlardan sonra takım halinde tekrar ayağa kalkmış olacağız. Ben inanıyorum buraya geldiğim günden beri de bunu söylüyorum.11 puanlık fark belki 5 puana kadar düşmüş durum da ama 2 maçlık avantajımızı yitirdik. Şimdi daha çok arzuya,coşkuya ve birlikteliğe ihtiyacımız var.Bunu başarmak içinde Konya deplasmanı maçında iyi bir takıma karşı çok zor bir deplasmanda puan yada puanlarla alarak dönüp tekrar bunu başaracağımıza herkese göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak 16 Nisan Pazar günü yapılan referandum sonucunu da değerlendiren Bülent Uygun, sevginin, saygının, kardeşliğin ve bütünlüğün devam ettiği güzel bir ortam içerisinde seçim olduğunu milletimiz için hayırlı olmasını söyleyerek sözlerini tamamladı.