Bülent Uygun: "Gaziantepspor'u Ligde Bırakacağız"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirterek, Gaziantepspor'u ligde bırakacaklarını söyledi.



Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, düşme mücadelesi verdikleri ligde oynadıkları maçın son derece önemli olduğunun bilincinde sahaya çıktıklarını kaydetti. Uygun, "Futbolcu kardeşlerime benim futbolcularım adam gibi top oynar, yüreğinizi adam gibi ortaya koyun ve adamlar bu işi başaracak demiştim. Bugün futbolcularım kazanma adına sahada mücadelesinde istekli ve arzuluydu. Bunu gösterdiler. Çok önemli bir üç puan kazandık. Konya gibi yönetiminden taraftarına iyi bir hocaya karşı buradan üç puan kazanmamız bizim için çok önemliydi. Benim takımımın çok daha iyi yerlere gelmesi için zamanımız yok. Her maçımız final havasında geçecek. 5 yıl önce olduğu gibi yine Gaziantepspor'u ligde bırakacağız" dedi. - KONYA