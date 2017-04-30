Bülent Uygun Fenerbahçe İddialarına Cevap Verdi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beyaz Futbol canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe ile adının anılmasını değerlendirdi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beyaz Futbol canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe ile adının anılmasını değerlendirdi. ...