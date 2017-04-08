Bülent Uygun: "Bir Amaç İçin Buradayız"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bir amaç için buradayız. 10 haftadır galip gelmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Osmanlı maçında bu takım iyiydi de bu maça başlarken küfür neyin nesiydi" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak altı sıralarda kurtulma adına büyük bir avantajı yitirdi. Maçın ardından her iki teknik adam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bizim açımızdan kazanmamız gereken ve kazanarak özellikle üstteki rakiplerimizi yakalayacağımız, aynı zamanda da şehirle bütünleşeceğimiz bir maçtı. Bir amaç için buradayız. 10 haftadır galip gelmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Osmanlı maçında bu takım iyiydi de bu maça başlarken küfür neyin nesiydi, anlamadım. Ben inancımı kaybetmedim, sadece avantaj kaybettim. Şimdi erteleme maçı olan Gençlerbirliği maçını kazandığımızda o avantajı yakalayacağız. Bütün benliğimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. O gün gerçek Gaziantepspor taraftarlarını maça bekliyoruz" dedi.



Aytemiz Alanyaspor Cephesi



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç ise galibiyetten dolayı oyuncularına kutlayarak, "Çok haklı bir galibiyet elde ettik. Çok fazla pozisyona girdik dolayısıyla daha fazla gol atabilirdik ama 3 puanı aldık. Gaziantepspor'a gelecek maçlar için başarılar dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP