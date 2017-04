Bülent Uygun: "Avantajımızı Rakiplerimize İkram Ettik"

Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kendi sahamızda oynadığımız iki maçı kaybederek avantajımızı rakiplerimize ikram ettik" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası erteleme maçında Gaziantepspor sahasında Gençlerbirliği'ne Serdar Gürler'in 70. dakikasında attığı golle 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından her iki teknik adam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Küme düşme potasından çıkmak adına önemli bir avantajı yitirdiklerini söyleyen Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bugün kazanmak istiyorduk. Son iki haftaya baktığımızda kendi avantajımızı rakiplerimize ikram ettik. Maalesef kendi evimizde istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Bunun çok önemli nedenleri var. Atamayınca sahadan avantajı yedirerek kaybetmiş olduk. Bu 4 puanlık fark kapatılmayacak bir fark değil. İnanıyorum ki Konya maçında 3 puanla dönerek deplasman oyunu lehimize çevireceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik" dedi.



Gençlerbirliği cephesi



Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat ise kötü oynanan bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Kötü oynarken de önemli bir maç oldu. Gaziantep'in ilk yarının sonunda yakaladıkları taçtan bir pozisyon vardı ve İlhan'ın bir kafa vuruşu vardı. 3 puan almak güzel. Kimin ne durumunda olduğu umurumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacağız. Gaziantep'e de başarılar dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP