Bülent Tezcan: "YSK güvenli bir seçim yapamamıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan

"Böyle önemli bir görevde tercihi ister evet olsun, ister hayır olsun bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

"Hayır propagandasının yasak olduğu bir kampanya olarak yürütüldü"

"Bu hayırların anlamının çok büyük olduğunu biliyoruz"



ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.