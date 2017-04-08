Bülent Serttaş Beyaz Show'da Dans Ederken Popo Üstü Yere Çakıldı

Kanal D'de ekranlara gelen Beyaz Show'un dün yayınlanan bölümünde, izleyiciye benzersiz bir gece yaşatan Beyazıt Öztürk, esprili sohbeti ile hem stüdyodaki konukları hem de ekran başındaki izleyiciyi gülmekten kırıp geçirdi. Konuklardan Bülent Serttaş'ın dansı geceye damga vurdu.

BÜLENT SERTTAŞ POPO ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

Bülent Serttaş popçular gibi 4 dansçısıyla birlikte dans etti. Performansın sonunda Beyaz dansçısının gösterdiği bir hareketi yapmasını istedi. Dansçının yaptığı hareketi denemeye çalışan Bülent Serttaş, dans sonundaki zor hareketi başaramayarak yere düştü. Herkesi gülmekten kırdı geçirdi.