Türkiye modern müzik tarihinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, 20 Ocak'ta KadıköySahne'de...



"Türkiye'de şehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, "Sen" isimli yeni albümünü Ada Müzik'ten çıkarttı. Her zamanki gibi tüm söz ve bestelerde sanatçının imzasını taşıyan "Sen", çok özel Ortaçgil şarkılarıyla bezeli...



Bülent Ortaçgil, yoğun konser temposuna rağmen yedi yıldır albüm yapmamıştı. Son çalışması Sen'de yer alan yeni şarkılar, sanatçının sevenlerini ziyadesiyle memnun edeceğe benziyor. Albümde müziklerin yanı sıra şarkı sözlerinin de şiirselliği göze çarpıyor."