Bülent Kayabaşın Vefat Haberinin Ardından Akıllara En Kötü Ölüm Sahnesi Geldi
Bülent Kayabaş'ın ölüm haberinin ardından akıllara, "Kareteci Kız" filminde oynadığı ve tüm zamanların "en kötüsü" seçilen ölüm sahnesi geldi.
Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜSÜ SEÇİLMİŞTİ
'Karateci Kız' filminde Filiz Akın'la oynadağı vurulma sahnesi, tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi seçilmişti.
KAHKAHA TUFANI KOPMUŞTU
Ünlü oyuncu 2014 yılında katıldığı Mesut Yar'ın sunduğu 'Burada Laf Çok' programında söz konusu sahneleri değerlendirmiş, stüdyoda kahkaha tufanı kopmuştu.
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