Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Bülent Kayabaş sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Bülent Kayabaş sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Dunya.com
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