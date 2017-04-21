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Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Bülent Kayabaş sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Bülent Kayabaş sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Dunya.com

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Bülent Kayabaş, Türk