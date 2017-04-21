Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Bülent Kayabaş