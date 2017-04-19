Bülent Kayabaş'ın Vefatının Ardından Sosyal Medya Yıkıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş'ın vefatının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Kayabaş'ın ölümüyle Twitter'dan üzüntüsünü dile getiren pek çok ünlü isim oldu.
Usta oyuncu Bülent Kayabaş 72 yaşında bu dünyadan göçtü gitti. Ölüm haberinin yayılmasıyla gündem anında sosyal medya Kayabaş oldu. Pek çok ünlü isim, usta oyuncunun vefatıyla adeta yasa büründü.
OKAN BAYÜLGEN: FENA TENHALAŞIYOR BURALAR
Bülent Kayabaş'ın ölümünün ardından Twitter'da gündem anında usta oyuncu oldu. Komedyen Okan Bayülgen Twitter hesabından, "Tiyatro ve sinemada "sihirli" bir oyuncu. Cool adam. Fena tenhalaşıyor buralar." dedi.
İşte o Tweetler:
Kaynak: Haberler.com
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