Bülent Kayabaş'ın Vefatının Ardından Sosyal Medya Yıkıldı

Usta oyuncu Bülent Kayabaş 72 yaşında bu dünyadan göçtü gitti. Ölüm haberinin yayılmasıyla gündem anında sosyal medya Kayabaş oldu. Pek çok ünlü isim, usta oyuncunun vefatıyla adeta yasa büründü.

OKAN BAYÜLGEN: FENA TENHALAŞIYOR BURALAR

Bülent Kayabaş'ın ölümünün ardından Twitter'da gündem anında usta oyuncu oldu. Komedyen Okan Bayülgen Twitter hesabından, "Tiyatro ve sinemada "sihirli" bir oyuncu. Cool adam. Fena tenhalaşıyor buralar." dedi.

İşte o Tweetler:









Kaynak: Haberler.com