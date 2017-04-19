Bülent Kayabaş İçin Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören Yapılacak

Tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Bülent Kayabaş için 21 Nisan'da tören düzenlenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kayabaş için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceği belirtilerek, "Türk Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından Bülent Kayabaş ustamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Sanatçının cenazesi, daha sonra Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.