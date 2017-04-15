Bülent Ersoy'un Tırnaklarını Görenler Resmen Korktu
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir klinikte bakım sonrası görüntülendi. Ersoy'un uzun tırnakları, görenleri korkuttu.
Bülent Ersoy önceki gece Nişantaşı'nda bakıma girdi. Bakım sonrası görüntülenen divanın tırnakları dikkat çekti. Tırnakları öylesine uzundu ki görenler resmen korktu.
DİVANIN TIRNAKLARI MIZRAK GİBİYDİ
Bir klinikte 5 saat geçiren Bülent Ersoy çıkışta "El ve ayak bakımı yaptırdım, şimdi de kıyafet için modacım Semih Doğruer'in yanına gidiyorum" dedi. Diva'nın mızrağı andıran takma tırnakları görenleri korkuttu.
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