Bülent Ersoy'un, Lerzan Mutlu'yu "Tehdit" Davası

Sanatçı Bülent Ersoy, şarkıcı Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.



İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bülent Ersoy ve avukatları katılırken, şikayetçi Lerzan Mutlu gelmedi.



Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ersoy, aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Doğum tarihi sorulan Ersoy, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor." dedi.



Savunması alınan Ersoy, geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Gece, hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Yoğun bakıma alınmıştı. Lerzan Mutlu ile bir münakaşa yaşamışlardı. Hastaneye geldiğimde bana mikrofon uzattılar. 'Ne düşünebilirim?' dedim. En yakın arkadaşım hastanede. Çok kızgınım. Ben onun anasından büyüğüm. Benim kucağımda resmi var, kendisi paylaşmış. 'Doğruları söylesin, beni oraya getirtmesin.' dedim." ifadelerini kullandı.



Ersoy, bugüne kadar kimseyi tehdit etmediğini söyleyerek, "Ben bugüne kadar kimi tehdit etmişim? Kime saldırganlık yapmışım? 'Beni oraya getirtmesin' dememin sebebi, doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu." dedi.



Ersoy, Lerzan Mutlu'nun temiz kalpli olduğunu ve kendisini sevdiğini bildiğini belirterek, "Ben de onu severim. Biz nerelere geldik? Bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti." diye konuştu.



Mahkeme, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak, aksi durumda mahkemesine iade edilecek.



Geçen yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sırada ziyaret eden Bülent Ersoy, hastane çıkışında basın açıklaması yapmış, Lerzan Mutlu'nun şikayeti üzerine de Ersoy hakkında "tehdit" suçundan dava açılmıştı.