Bülent Ersoy, Modacısı Semih Doğruer ile Yeniden Aşk Yaşamaya Başladı
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Instagram hesabından modacısı Semih Doğruer ile fotoğraf paylaşıp "Seviyorum üstad" yazdı. Böylece Ersoy eski aşkına yeniden döndü.
Modacısı Semih Doğruer ile fotoğraf paylaşan Bülent Ersoy, fotoğrafı "seviyorum üstad" notuyla paylaştı. İkilinin daha önce de aşk yaşadıklarına dair iddialar çıkmıştı.
İKİLİ INSTAGRAM'DA AŞKLARINI İLAN ETTİ
Daha önce de genç modacısı Semih Doğruer'le aşk yaşadığı iddia edilen Bülent Ersoy'un sosyal medya paylaşımları ve yorumları kafaları karıştırdı. Ersoy, Instagram hesabından Doğruer'le fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa "Tasarımcı ve erkek arkadaşı… Seviyorum üstad. İyi günler" notunu düştü. Doğruer de kendi hesabından aynı fotoğrafı paylaştı. Ersoy, bu fotoğrafa yorum yapmayı ihmal etmedi ve "Aşkım, hayatım, öpücük" yorumunda bulundu.
İşte Bülent Esoy'un o paylaşımı:
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