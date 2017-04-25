Bülent Ersoy, hakim karşısına çıktı

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu tehditten hakim karşısında



İSTANBUL - Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. "Ben adamın canlı yayını basarım" sözünü tehdit etmek için söylemediğini belirten Ersoy savunmasında, "Lerzan duruşmaya gelseydi elimi öperdi" dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Oya Aydoğan'ı kaldırıldığı hastanede ziyaret ettikten sonra bir televizyon kanalına Lerzan Mutlu'yu kast ederek "Ben adamın canlı yayınını basarım" şeklinde açıklama yapan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32'inci Asliye ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Bülent Ersoy ve 2 avukatı katılırken, duruşmaya gelmeyen şikayetçi Lerzan Mutlu'yu avukatı temsil etti.

Duruşma salonuna girdiğinde hakimi ve Mutlu'nun avukatını selamlayan sanık Bülent Ersoy, kimlik tespitinde aylık gelirinin 50 Bin TL olduğunu doğruladı. Ersoy, zabıt katibinin doğum tarihini sorması üzerine "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" diyerek gülümsedi.

Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu kaydeden Ersoy savunmasında, "Oya'nın hastaneye kaldırıldığını duyunca nasıl gittiğimi hatırlamıyorum hastaneye. Yoğun bakıma alınmıştı. Lerzan Mutlu ile bir münakaşa yaşamışlardı. Hastaneye geldiğimde bana mikrofon uzattılar. 'Ne düşünebilirim dedim. En yakın arkadaşım hastanede, çok kızgınım. Ben onun anasından büyüğüm. Benim kucağımda resmi var kendisi paylaşmış. Doğruları söylesin beni oraya getirtmesin' dedim. Lerzan temiz kalpli bir çocuk. Beni çok sevdiğini bilirim, ben de onu çok severim" diye konuştu.

Yaptığı açıklamada tehdit bulunmadığını kaydeden Ersoy, "Ben bu güne kadar kimi tehdit etmişim? Kime saldırganlık yapmışım? Beni oraya getirtmesin dememin sebebi doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi, korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu. Beni başka kanallar bu konu için yayınlarına davet ettiler ama gitmedim. Lerzan duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasını uzlaşma bürosuna gönderdi. Taraflar uzlaşmazsa mahkeme yargılamaya devam edecek.

Duruşmanın sona ermesinin ardından, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Ersoy, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Aynalı gözlüğü, siyah kostümü ve şapkasıyla dikkat çeken Ersoy, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Ersoy "Canlı yayını basarım" demişti

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy hastane çıkışında bir basın açıklaması yapmıştı. Ersoy, Lerzan Mutlu için"Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana. Şu anda konuşulacak bir ortam değil. Hepimiz zaman içerisinde, beraber çalıştığımız insanlarla ters düşmüşüzdür. Bu olacak şeyler fakat bunu fevriliğe dökerek, çirkin kelimelerle bezeyerek sesini yükseltmek Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım" ifadelerini kullanmıştı.

2 yıla kadar hapsi isteniyor

Uzun süre magazin programlarında tartışılan bu açıklama üzerine Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu işleme koyan savcılık Ersoy hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.