Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli'de Mozaik Atölyesi Kurdu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), farklı bir sanat dalını daha gençlerle buluşturan bir çalışma başlattı. Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan atölyede öğrenciler mozaik sanatının temel öğreti ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklar. Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin tarafından verilen eğitimler sonunda öğrencilerin ürettiği eserlerin üniversitenin farklı birimlerinde sergilenmesi planlanıyor.



Son yıllarda düzenlediği atölye çalışmaları ve sergilerle sanat çevrelerinin beğeni ve desteğini kazanan BEÜ'nün çalışmalarından biri de yeni hizmete giren mozaik atölyesi oldu. Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra kültürel açıdan da gelişmelerine destek vermeyi hedefleyen bu atölye, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulunda kuruldu.



Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin öğrencilere sanatın yöntem ve tekniklerini öğretiyor. Ezengin atölye çalışmalarını şöyle özetledi: "Mozaik atölyemizin ilk çalışmalarını Meslek Yüksekokulumuzun Grafik Tasarım Programı öğrencileri ile başlattık. Çalışmamızın en önemli ve özel yanı, ilk eğitimleri Grafik Tasarım Programı öğrencileri ile başlatmamız oldu. Çalışmamız toplam 60 saatlik bir programı içeriyor. Öğrencilerimiz bu program kapsamda ürettikleri eserleri sergileyecekler. Ben öncelikle sanata önem ve değer veren, böyle bir atölyeyi Üniversitemize kazandıran ve öğrencilerimizi farklı bir alanla tanıştıran Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Yüksekokulumuzun Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sayın Rıfat Hacıoğlu ile tüm akademik ve idari personeline destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum."



Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, mozaik sanatının Karadeniz Ereğli için önemine değinerek "Mozaik sanatı, Cehennemağzı Mağaralarında asırlar öncesinden bugüne yansıyan örnekleri ile Ereğli tarihsel dokusu içerisinde var olan bir kültürel değerdir. Yüksekokulumuzda kurulan mozaik atölyesi, öğrencilerimizi farklı bir sanat dalıyla tanıştırdı. Teknoloji çağının önemli unsuru olan ve giderek bir sanat halini alan grafik tasarım alanında eğitim gören öğrencilerimiz ile başlattığımız bu çalışma, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında bir sanat köprüsü özelliği de taşımaktadır. Yüksekokulumuza ve öğrencilerimize böyle bir olanağı sunan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşarak sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan hocamız Sayın Meyçem Ezengin'e, büyük bir özveriyle atölyenin oluşturulması ve eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum"dedi.



Üniversitenin mozaik atölyesinde başlayan eğitimlerden büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, "Öz kültürümüzü ve geleneksel sanatımızı genç kuşaklara aktarabilmek için farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel sanatlarımızın öğrencilerimiz tarafından tanınıp bilinmesi, hatta öğrenilmesini hedefleyen bu çalışmalar kapsamında Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bir atölye oluşturduk. Öğrencilerimiz bu atölyede özgün eserler üretecekler. Çalışmalara katılan Grafik Tasarım Programı öğrencilerimizin eserlerini ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. Üretilecek eserleri üniversitemizin farklı noktalarında sürekli sergileyeceğiz. Böylece üniversitemizin farklı eğitim birimlerindeki personelimiz ve öğrencilerimiz bu eserlerle tanışmış olacaklar. Her zaman vurguladığım bir nokta var. Üniversiteden mezun olan öğrenciler öğrenim gördükleri alanlarda bilgi ve donanıma sahip oluyorlar. Biz Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bir fark yaratmayı hedefliyoruz. Bunu disiplinler arası bilimsel projelerde gösterdiğimiz gibi sanatın farklı dallarında yetkinlik kazandırarak öğrencilerimize de fark katmaya çalışıyoruz. Mozaik atölyesi projemizi ilk paylaştığımız andan itibaren bizim heyecanımıza ortak olan ve eğitimlerle sanatını öğrencilerimize aktarmayı seve seve kabul eden sanatçımız Meyçem Ezengin'e teşekkür ediyorum. Ayrıca atölyenin oluşturulmasında özveri ile çalışan Yüksekokulumuzun Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sayın Rıfat Hacıoğlu'ya ve Yüksekokul çalışanlarına teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK