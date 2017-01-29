Bülent Ecevit Üniversitesi Emit Fuarı'nın Gözdesi Oldu

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen EMITT Turizm Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlendi.



26-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen fuara katılan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gökçebey Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü, Mücevher ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Devlet Konservatuarı Keman Yapım bölümlerinin eserleriyle tanıtıldı.



Fuarda BEÜ bünyesinde üretilen; Devrek Bastonu, Yaylı çalgılar, ahşap oyuncaklar, seramik eserler, doğal taş ürünler sergilendi. BEÜ standını ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Feibig, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve turizm alanından önemli isimler yer aldı.



Bülent Ecevit Üniversitesi'ni temsil eden öğretim elemanları tarafından stand ziyaretçilerine üniversite adına Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilen Devrek Bastonları hediye edildi. - ZONGULDAK