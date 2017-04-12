Bülent Ay
Bülent Ay, 12 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Ark Music & GigsMekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/FBaşlangıç Saati : 12.04.2017 21: 30: 00Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 30: 00Kategori : Bülent AyTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.
Bülent Ay, 12 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Ark Music & Gigs
Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F
Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Bülent Ay
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io