Bülent Arınç Hakim Karşısına Çıktı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Bolulu gazeteci İmdat Aslan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada ifade vermek için Bolu'ya geldi.



Bolulu gazeteci İmdat Aslan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Arınç'tan şikayetçi oldu. Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yargılanan Bülent Arınç sabah saatlerinde Bolu'ya geldi.



Bülent Arınç'tan şikayetçi olan gazeteci İmdat Aslan mahkeme öncesinde açtığı dava ile ilgili bilgiler vererek, "2015 yılında şuanda kırmızı bültenle aranan imam ve kasa olarak tabir edilen Adnan Daylan ve şürekasının işlettiği Highway'de mola veren zamanın Başbakan Yardımcısı ve zamanın meclis başkanı Arınç'ın orada konakladığını gördük. Bunun bir algı operasyonu olduğunu, FETÖ'ye bir destek ziyareti gibi algılanacağını, doğru olmadığını twitter hesabımdan açık şekilde ifade ettim. Sayın Arınç buna teşekkür edeceği yerde tam tersi CNN televizyonunda Taha Akyol'un sunduğu bir programda, 'adam neymiş, bir araştırdım ki, bana söylediler geçmişi karanlık. İtirafçı pozisyonuna gelmiş' diyerek, hem FETÖ'ye hedef göstermiştir hem de benim bu konudaki devlete olan yardımımı örselemeye çalışmıştır. Bu anlamda ben şikayetçi oldum" dedi.



Karar mahkemesi Mayıs ayında



Basın mensuplarının alınmadığı mahkeme salonunda hakim karşısında ifade veren Arınç, çıkışta yaptığı açıklamada, duruşmanın gayet güzel geçtiğini ifade ederek, "İmdat Aslan isimli bir kişinin şahsım hakkında şikayetçi olduğu bir dava için geldim. Kendisine hakaret ettiğimi ifade etmiş ve davacı olmuş. Bugün duruşma görüldü. Daha öncekilere gelememiştim. Bugün hem Bolu'ya geleyim hem adliyeyi bir ziyaret edeyim hem de mahkemede bizzat bulunayım diye düşündüm. Gayet güzel geçti duruşma. Taraflar iddialarını ve savunmalarını söylediler. Hakim karar vermek üzere Mayıs ayına erteledi" dedi.



Referandum hakkında görüşleri sorulan Arınç, "Bugün benim referandum um zaten. Şimdi onu görmüş olduk. Ama 16 Nisan'dan sonra gelirsek onu da sorarsınız. Söz size" şeklinde cevap verdi.



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