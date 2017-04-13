Bülent Arınç'a 'Hakaret' Davası

TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla açılan...

Bülent Arınç'a 'Hakaret' Davası

TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

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