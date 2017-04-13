Bülent Arınç'a 'Hakaret' Davası

TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.