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Bulduğu Cisim Elinde Patlayan Çocuk Hayatını Kaybetti

Bulduğu Cisim Elinde Patlayan Çocuk Hayatını Kaybetti

MARDİN (İHA) – Mardin’in Dargeçit ilçesinde hurda toplarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bulduğu Cisim Elinde Patlayan Çocuk Hayatını Kaybetti

MARDİN (İHA) – Mardin'in Dargeçit ilçesinde hurda toplarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilısu Caddesi üzerindeki boş bir alanda hurda toplayan 12 yaşındaki F.M.A., bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MARDİN

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