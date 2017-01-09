Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Gelişen köyünde bulduğu cisimle oynayan Sıdıka Toprak, cismin elinde patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Toprak'ın cenazesinin, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesine getirildiği öğrenildi.
Bulduğu Cisim Elinde Patlayan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads