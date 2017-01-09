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Bulduğu Cisim Elinde Patlayan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Bulduğu Cisim Elinde Patlayan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bulduğu Cisim Elinde Patlayan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Gelişen köyünde bulduğu cisimle oynayan Sıdıka Toprak, cismin elinde patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Toprak'ın cenazesinin, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesine getirildiği öğrenildi.

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