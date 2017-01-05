Bulduğu 23 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda çalışan döner ustası Sami Emetli, iş yerinin deposunda çanta içinde bulduğu 23 bin 60 lirayı sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerine teslim etti.



Emetli, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam dükkanı kapatmak üzereyken kömürlüğe indiğinde söz konusu çantayı gördüğünü söyledi.



Çantanın içeriye atıldığını tahmin ettiğini ifade eden Sami Emetli, "Önce çantanın boş olduğunu düşündüm. Sonra içine bakınca ayrı biz cüzdan içinde paraların olduğunu gördüm. Sonra polisi aradık. Gelen ekibe paraları, sahibine teslim edilmek üzere teslim ettik. Bugün sahibinin parayı aldığını öğrendim, çok sevindim." diye konuştu.



Paranın sahibi Arzu Türker de her zaman kaybolan paranın bulunacağını düşündüğünü dile getirerek, "Geri geleceğini düşünüyordum. Çocuklarım, 'Anne sen bizi haram parayla büyütmedin, o para bulunacak' demişti. Bulunduğu için çok sevinçliyim. Parayı bularak polise teslim eden Emetli'ye teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Daha sonra Türker, çantadan çıkan kimliğin kendisine ait olduğunu ibraz etmesi üzerine İzmit Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğinde parasını teslim aldı.