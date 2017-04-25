Antep'te Seyyar Satıcı, Bulduğu 16 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Gaziantep'in Niziph ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 16 bin TL parayı sahibine teslim etti.

YOLDA 16 BİN TL BULDU

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisine ait minibüsüyle mahallelerde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Bülent Yurtseven, isimli vatandaş bir bankanın önünde işlem yaparken yolda 16 bin TL para buldu. Para bulduğunu polise bildiren şahıs, polislerin de yardımıyla paranın gerçek sahibini tespit etti. Bülent yurtseven, bulduğu 16 bin TL'yi paranın gerçek sahibi Mehmet Bozfırat' a teslim etti.

''İŞÇİLERİN MAAŞLARI DAĞITILACAKMIŞ''

Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağladığını ifade eden Bülent Yurtseven, paranın sahibini bulması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bankadaki işlemimi gerçekleştirmek için bankaya gittim işlemlerinin sonunda bankadan çıktığımda bankanın önünde yerde bir miktar para buldum. Saydığımda paranın 16 bin lira olduğunu öğrendim. Hemen durumu polise bildirerek paranın bende olduğunu söyledim. Kısa bir zaman geçtikten sonra beni arayarak paranın sahibini bulduklarını söylediler. Emniyette giderek parayı asıl sahibine teslim ettim. Çok mutluyum çünkü para sahibi de, zaten işçiymiş. Para da kendisine ait değilmiş. O parayla işçilerin maaşları dağıtılacakmış." dedi.

Kendisinin hurdacılık yaparak günde 20-30 TL kazancı olduğunu hatırlatan Bülent Yurtseven, tekrar para bulsa düşünmeden yine sahibine teslim edeceğini de sözlerine ekledi.