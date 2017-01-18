Buldan'a Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşa Edilecek

Buldan'ın Bozalan Mahallesi'nde katı atık aktarma istasyonu kurulacağı bildirildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Buldan ve Güney ilçelerindeki çöplerin düzenli depolanabilmesi için bir aktarma istasyonu kuracaklarını belirtti.



Tesisin tamamlanmasının ardından iki ilçede toplanacak atıkların bu noktaya getirileceğini dile getiren Zolan, şunları kaydetti:



"Bozalan Mahallesi'nde alacağımız mülkiyet üzerinde yapacağımız tesiste toplanacak çöpler büyükşehir belediyemizin depolama alanlarına taşınacak. İnşallah her ilçemizde vahşi depolama sisteminden düzenli depolama noktasına geçmiş olacağız. Bu çalışma turizm kenti olan Buldan ve Güney ilçemiz için çok önemli."