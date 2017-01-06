Bulanık'ta Teröre Tepki Yürüyüşü

Muş'un Bulanık ilçesinde teröre karşı tepki miting ve yürüyüşü yapıldı.



Bulanık'ta binlerce vatandaş ay yıldızlı bayraklarla 'teröre lanet' mitingi ve yürüyüşü düzenledi. Bulanık Kaymakamlığı ile Belediyesi öncülüğünde 'teröre lanet' mitingi ve yürüyüşü yapıldı. Belediye meydanında ay yıldızlı bayraklarla bir araya gelen binlerce vatandaşa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Savcısı Velat Öncel, Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti. Dev ay yıldızlı bayrakların açıldığı, 'kahrolsun PKK', 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'polise uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla düzenlenen yürüyüşten sonra binlerce vatandaş İlçe Kaymakamlığı önünde toplandı. Burada İlçe Merkez Camii İmamı Halit Aydın'ın okuduğu dua ile şehitler anıldı. Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, binlerce kişinin terörü lanetleyip birlik ve beraberlik için bir araya geldiğini söyledi. Tüm terör örgütlerinin aynı olup, ne dinin ne de dilinin olduğunu ifade eden Kaymakam Uzun, "Burada amacımız, teröre karşı birer farkındalık oluşturmak. Burada terörün dini milletinin ırkının olmadığını beyan etmektir. DAEŞ terör örgütünü görüyorsunuz, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da ülkemizi bir kaos ortamına sürüklediğini görüyorsunuz ve şimdide PKK ve diğer terör örgütlerini, DHKP-C gibi diğer marjinal terör örgütlerinin de burada hakikaten ülkemizden huzur ve esenlik ortamını bozmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan sonra inşallah amaçlarına ulaşmayacaklarını, hocamızın da duasıyla bu şehit son şehitlerimiz olur" dedi.



Tüm terör saldırılarını lanetleyen Kaymakam Uzun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. İzmir'de ve İstanbul Beşiktaş'ta, Reina da yapılan terör olayları gerçekten içimizi yürekten dağlıyor. İnşallah bunların tekrar edilmemesi adına Bulanık'ta bir farkındalık oluşuyor. Bundan da büyük mutluluk duydum. Bütün sivil toplum örgütleri ve bütün vatandaşlarımız burada bizleri sevindirdi" şeklinde konuştu.



Kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı. - MUŞ