Bulanık Belediyesinden Bahar Temizliği

Muş'un Bulanık Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan bahar temizliği devam ediyor.



Bulanık Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde başlatılan bahar temizliği tüm hızıyla sürüyor. Boş alan ve bahçelerde biriktirilen soba külü, moloz ve çöp atıklarını temizleme çalışması her gün farklı noktalarda yürütülüyor. Yoğun olan atıklar kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışında bulunan çöp toplama merkezine taşınıyor.



Ekiplerin titizlikle yaklaştığı ve en ücra köşelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, göreve geldiği günden beri halka hizmet konusunda hep duyarlı olduklarını söyledi. Uzan, "Bu konuda herkes iyi bilsin Bulanık ilçesinin gelişmesi ve hak ettiği bir şekilde yaşaması konusunda bize düşen ne görev varsa, hizmet konusunda tam olarak yapmaya devam edeceğiz. Gerekirse personellerle evlerin önünü temizleyene dek çalışacağız. Bu halk her şeyin en iyisini hak ediyor. Bahar temizliğini bütün ekiplerle yapmaya başladık, devam edeceğiz" dedi. - MUŞ